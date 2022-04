Borse europee toniche. A Milano bene le banche

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente che migliorano a metà mattina rispetto ad un avvio più cauto. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB dove si mettono in luce i titoli bancari, in particolare Banco BPM al momento best performer tra le blue chips.

I guadagni sono comunque contenuti il giorno dopo il monito lanciato dal Fondo monetario internazionale che ha tagliato le stime sulla crescita dell'economia mondiale. L'attenzione degli investitori resta sempre alta sulla guerra in Ucraina e sulla pubblicazione delle trimestrali societarie. Si guarda anche alle mosse delle banche centrali: in agenda stasera il Beige Book della Federal Reserve. Delusione dalla People's Bank of China che ha confermato oggi il tasso LPR a un anno al 3,7% contro le previsioni degli analisti di un taglio, volto a sostenere l'economia cinese.



Sul mercato valutario, leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,082. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,81%, a 103,4 dollari per barile.



Scende lo spread, attestandosi a +160 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,47%.



Nello scenario borsistico europeo piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,32%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,28%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,58%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,43%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 26.982 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano Banco BPM, che mostra un forte aumento del 4,81%.



Decolla Pirelli, con un importante progresso del 2,56%.



In evidenza STMicroelectronics, che mostra un forte incremento del 2,31%.



Svetta Leonardo che segna un importante progresso del 2,06%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -1,47%.



Sostanzialmente debole Inwit, che registra una flessione dello 0,67%.



Si muove sotto la parità DiaSorin, evidenziando un decremento dello 0,67%.



Contrazione moderata per Telecom Italia, che soffre un calo dello 0,62%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Intercos (+6,45%), Credem (+2,24%), Maire Tecnimont (+1,66%) e Anima Holding (+1,54%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Autogrill, che continua la seduta con -3,83%.



Scende MARR, con un ribasso del 2,89%.



Preda dei venditori Wiit, con un decremento dell'1,81%.



Si concentrano le vendite su Technogym, che soffre un calo dell'1,39%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Mercoledì 20/04/2022

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -100,8 Mld ¥; preced. -668,3 Mld ¥)

06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -0,2%)

08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso 28,2%; preced. 25,9%)

08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 2,6%; preced. 1,4%)

11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (atteso 1,5%; preced. -1,3%).