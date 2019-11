Borse europee toniche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Ben comprato anche il FTSE MIB, dove tornano gli acquisti sulle banche, in particolare sul risparmio gestito.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,105. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,43%.(Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,35 dollari per barile.Sale lo spread, attestandosi a +153 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,18%.Francoforte resta incollata sui livelli della vigilia. Buona performance per Londra, che cresce dello 0,89%. Bene anche Parigi che vanta un progresso dello 0,23%.sul FTSE MIB dello 0,32%.Buona la performance a Milano dei comparti materie prime (+1,97%), tecnologia (+1,15%) e chimico (+1,12%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri Fineco (+2,25%).Acquisti a piene mani su Tenaris, che vanta un incremento del 2,04%.Sostenuta Diasorin, con un discreto guadagno dell'1,99%.Buoni spunti su UBI Banca, che mostra un ampio vantaggio dell'1,94%. Per contro BPER scivola dell'1,83%.del FTSE MidCap, Mediaset (+2,46%), Tinexta (+2,19%), Saras (+2,04%) e Reply (+2,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Ifis, che continua la seduta con -1,07%. Fiacca Falck Renewables, che mostra un piccolo decremento dello 0,87%. Discesa modesta per Aeroporto di Bologna, che cede un piccolo -0,84%.