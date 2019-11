Borse europee toniche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dopo una mattinata senza direzioneIl FTSE MIB si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Bilancio positivo per la borsa americana, dove lo S&P-500 vanta un progresso dello 0,55%.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,104. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.465,2 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,78%), che raggiunge 57,78 dollari per barile.Ottimo il livello dello spread, che scende fino a +156 punti base, con un calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,23%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,47%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,65%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,46%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 25.662 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,56%), come il FTSE Italia Star (0,6%).Buona la performance a Milano dei comparti alimentare (+1,43%), tecnologia (+1,33%) e servizi finanziari (+1,13%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto chimico, che riporta una flessione di -4,19%.di Piazza Affari, svetta Azimut che segna un importante progresso del 2,71%.Vola Hera, con una marcata risalita del 2,37%.Brilla Prysmian, con un forte incremento (+2,19%).Buoni spunti su Campari, che mostra un ampio vantaggio dell'1,52%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, che ottiene -1,79%.Tentenna Italgas, con un modesto ribasso dello 0,88%.del FTSE MidCap, doValue (+4,09%), Datalogic (+3,87%), Acea (+3,67%) e Zignago Vetro (+3,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su OVS, che ottiene -2,10%.Pesante IMA, che segna una discesa di ben -2,03 punti percentuali.Soffre Salini Impregilo, che evidenzia una perdita dell'1,10%.Preda dei venditori Piaggio, con un decremento dell'1,06%.