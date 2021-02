© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, dopo aver messo le ali ieri sulla scia dell'incarico a formare un governo a Mario Draghi.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 1.815,2 dollari l'oncia, in calo dell'1,00%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,59%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%.composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,25%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 24.537 punti.Buona la performance a Milano dei comparti viaggi e intrattenimento (+1,32%), beni industriali (+0,63%) e servizi finanziari (+0,58%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utility (-1,22%), immobiliare (-0,95%) e vendite al dettaglio (-0,82%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente Pirelli, che vanta un incisivo incremento del 5,72%.Ben impostata Fineco, che mostra un incremento dell'1,65%.Tonica CNH Industrial che evidenzia un bel vantaggio dell'1,64%.In luce Tenaris, con un ampio progresso dell'1,44%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Poste Italiane, che ottiene -1,67%.Soffre A2A, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Preda dei venditori Hera, con un decremento dell'1,60%.Si concentrano le vendite su Enel, che soffre un calo dell'1,36%.Al Top tra le azioni italiane a, Autogrill (+2,46%), Maire Tecnimont (+1,29%), Avio (+1,16%) e El.En (+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -2,43%.Vendite su Credem, che registra un ribasso dell'1,64%.Seduta negativa per Cerved Group, che mostra una perdita dell'1,59%.Sotto pressione MARR, che accusa un calo dell'1,43%.