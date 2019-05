Borse europee timidamente positive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Cresce l'attesa per la pubblicazione delle statistiche sul mercato del lavoro americano, in agenda nel primo pomeriggio.Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,115. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a -0,05%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +252 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,55%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,32%, in luce Londra, con un rialzo dello 0,74%, tonica Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,21%.; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 23.799 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,17%), come il FTSE Italia Star (0,0%).In luce sul listino milanese i comparti sanitario (+1,17%), petrolio (+0,66%) e utility (+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che riporta una flessione di -1,86%.di Piazza Affari, andamento positivo per Fiat Chrysler, che avanza di un discreto +1,87% dopo la trimestrale.Ben comprata Amplifon, che segna un forte rialzo dell'1,49%.Diasorin avanza dell'1,32%.Si muove in territorio positivo Ferragamo, mostrando un incremento dell'1,25%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Tenaris, che continua la seduta con -1,83% nel giorno della diffusione dei risultati finanziari dei primi tre mesi del 2019.Sotto pressione Pirelli, con un forte ribasso dell'1,59%.Soffre Unipol, che evidenzia una perdita dell'1,05%.Piccola perdita per UBI Banca, che scambia con un -0,8%.Al Top tra le azioni italiane a, Fincantieri (+2,46%), Banca MPS (+2,01%), Biesse (+1,88%) e RCS (+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su De' Longhi, che continua la seduta con -2,15%.Preda dei venditori Maire Tecnimont, con un decremento dell'1,90%.Si concentrano le vendite su Tinexta, che soffre un calo dell'1,77%.Vendite su Reply, che registra un ribasso dell'1,69%.