Borse europee sulle montagne russe

(Teleborsa) - Migliora il sentiment sui mercati europei, che resta volatile, dopo un avvio in calo ed un successivo brusco peggioramento. A pesare sui listini di Eurolandia, contribuisce l'alta tensione tra Europa e Russia dopo lo stop di Mosca al gas in Polonia e Bulgaria, oltre ai timori per il rallentamento dell'economia della Cina alle prese con rigidi lockdown e alle prospettive di un aggressivo aumento dei tassi degli Stati Uniti.

Sul mercato valutario, prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,66%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 101,8 dollari per barile.



Lieve peggioramento dello spread, che sale a +176 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,57%.



Tra i mercati del Vecchio Continente incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,26%; senza slancio Parigi, che negozia con un +0,16%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 23.699 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 25.933 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Nexi (+3,86%), Moncler (+2,76%), Pirelli (+2,05%) e Ferrari (+1,97%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -2,91%.



Preda dei venditori Hera, con un decremento dell'1,50%.



Si concentrano le vendite su Amplifon, che soffre un calo dell'1,40%.



Vendite su A2A, che registra un ribasso dell'1,37%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, OVS (+4,76%), Antares Vision (+3,34%), Bff Bank (+2,41%) e Safilo (+1,88%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS, che ottiene -2,78%.



Seduta negativa per Buzzi Unicem, che mostra una perdita dell'1,94%.



Sotto pressione doValue, che accusa un calo dell'1,86%.



Scivola Piaggio, con un netto svantaggio dell'1,59%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Mercoledì 27/04/2022

08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92 punti; preced. 90 punti)

14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)

16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,6%; preced. -4,1%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2 Mln barili; preced. -8,02 Mln barili)



Giovedì 28/04/2022

01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%).