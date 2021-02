© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Le borse del Vecchio Continente sono prudenti, nonostante l'ottimismo sulla ripresa tedesca, in attesa dell'apertura di Wall Street, che ieri era chiusa per festività.Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,28%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.816,2 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 59,67 dollari per barile, in calo dello 0,34%.Lieve calo dello spread, che scende a +90 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,53%.nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi, che negozia con un -0,02%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,30%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,30%, scambiando a 25.655 punti.Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,08%); con analoga direzione, pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,13%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti alimentare (+1,47%), vendite al dettaglio (+1,25%) e beni industriali (+0,57%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti immobiliare (-1,47%), utility (-1,08%) e telecomunicazioni (-0,93%).di Milano, troviamo Saipem (+2,68%), Tenaris (+2,20%), Campari (+1,57%) e CNH Industrial (+1,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -1,65%.Seduta negativa per Banca Generali, che mostra una perdita dell'1,44%.Sotto pressione Telecom Italia, che accusa un calo dell'1,31%.Scivola Enel, con un netto svantaggio dell'1,22%.Al Top tra le azioni italiane a, Saras (+13,73%), Banca Popolare di Sondrio (+2,69%), Zignago Vetro (+2,38%) e MARR (+2,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Technogym, che continua la seduta con -2,16%.In rosso Mutuionline, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.Spicca la prestazione negativa di De' Longhi, che scende dell'1,80%.Fincantieri scende dell'1,59%.