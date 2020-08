Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si conferma il peggiore in Europa. Prevale la massima, in attesa del dati dele di riflesso al crescere deinel mondo.Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,52%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +146 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.ferma Francoforte, viaggia in pari assieme a Londra, mentre appare pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,32%. Il listino milanese continua la seduta sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,55%.di Piazza Affari, andamento positivo per DiaSorin, che avanza di un discreto +1,68%.Ben comprata Nexi, che segna un forte rialzo dell'1,54%.Campari avanza dell'1,19%.Si muove in territorio positivo Inwit, mostrando un incremento dell'1,13%.La peggiore è Banco BPM, che cede il 4,01%.Pessima performance per Pirelli, che registra un ribasso del 2,84%.Sessione nera per BPER, che lascia sul tappeto una perdita del 2,48%.In rosso Intesa Sanpaolo, che evidenzia un deciso ribasso del 2,16%.del FTSE MidCap, Cerved Group (+2,87%), Carel Industries (+2,09%), ERG (+1,81%) e ASTM (+1,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS, che prosegue le contrattazioni a -8,16%.Sotto pressione Banca Ifis, che perde l 4,95%.Pesante Datalogic, che segna una discesa di 3,96 punti percentuali.Seduta drammatica per Saras, che crolla del 3,74%.