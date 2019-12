Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece hanno terminato sulla parità. Sostanzialmente stabile lo S&P-500 sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,17%.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,109. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 60,6 dollari per barile.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +167 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,42%.nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,54%, e incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,44%; sulla stessa linea, depressa nel finale il FTSE Italia All-Share, che chiude sotto i livelli della vigilia a 26.025 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,01%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,23%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,47 miliardi di euro, in calo del 67,49%, rispetto ai 4,51 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 168.490, rispetto ai 296.570 precedenti.Su 216 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 105 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 91. Invariate le rimanenti 20 azioni.Buona la performance a Milano dei comparti materie prime (+0,78%), viaggi e intrattenimento (+0,76%) e costruzioni (+0,68%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti assicurativo (-1,46%), chimico (-0,67%) e beni industriali (-0,65%).Tra idi Milano, in evidenza Buzzi Unicem (+1,68%), Nexi (+1,53%), Leonardo (+1,13%) e CNH Industrial (+1,11%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Atlantia, che ha chiuso a -4,85%.Sensibili perdite per UnipolSai, in calo del 3,33%.Vendite su Hera, che registra un ribasso dell'1,88%.Seduta negativa per Juventus, che mostra una perdita dell'1,70%.Tra i, Falck Renewables (+5,54%), Saras (+2,64%), Autogrill (+2,16%) e Brunello Cucinelli (+1,75%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ivs Group, che ha chiuso a -2,77%.In apnea Salini Impregilo, che arretra del 2,10%.Sotto pressione IREN, che accusa un calo dell'1,56%.Scivola Inwit, con un netto svantaggio dell'1,39%.