Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

(Teleborsa) -dopo il taglio delle stime di crescita mondiale del Fondo Monetario Internazionale sulle tensioni commerciali, le preoccupazioni per la Brexit e i timori per l'economia italiana.Finale negativo per le borse asiatiche mentre nessuna indicazione è giunta da Wall Street, rimasta chiusa per festività.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,32%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 53,35 dollari per barile, in calo dell'1,02%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +249 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,74%.andamento cauto per Francoforte -0,05%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,30%, poco mossa Parigi -0,15%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori chimico (+1,58%), vendite al dettaglio (+0,58%) e viaggi e intrattenimento (+0,48%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-2,14%), bancario (-1,19%) e materie prime (-1,04%).di Piazza Affari, buoni spunti su Prysmian, che mostra un ampio vantaggio dell'1,37%.Performance modesta per Diasorin, che mostra un moderato rialzo dello 0,94%.Resistente Terna, che segna un piccolo aumento dello 0,56%.Snam avanza dello 0,51%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Telecom Italia -3,15% che si è spinta sui minimi da cinque anni.Sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso dell'1,66%.Soffre BPER, che evidenzia una perdita dell'1,63%.Preda dei venditori Unicredit, con un decremento dell'1,54%.Tra i, Falck Renewables (+4,35%), Aquafil (+2,59%), De' Longhi (+2,14%) e RCS (+2,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Ifis -2,10%.Si concentrano le vendite su Banca MPS, che soffre un calo dell'1,56%.Vendite su Banca Mediolanum, che registra un ribasso dell'1,40%.Seduta negativa per Salini Impregilo, che mostra una perdita dell'1,40%.