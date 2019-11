Borse europee sulla parità. Debole Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che segue la debolezza delle altre Borse europee, scambiano sulla parità. Si chiude all'insegna deiuna settimana contrastata. I volumi sono ridotti anche a causa deldopo la festività del Thanksgiving, della vigilia.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,102. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.464,1 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 55,86 dollari per barile, con un ribasso del 3,87%.Lieve calo dello spread, che scende a +158 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,23%.Francoforte, lima lo 0,07%. Seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dello 0,94%. Resta vicino alla parità Parigi (-0,13%). Cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che termina la seduta con un calo dello 0,36%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori sanitario (+1,42%), immobiliare (+0,84%) e chimico (+0,49%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti costruzioni (-2,05%), alimentare (-1,31%) e materie prime (-1,22%).di Milano, troviamo Recordati (+2,01%), Nexi (+1,31%), Terna (+1,11%) e Amplifon (+1,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Buzzi Unicem, che continua la seduta con -3,10%, dopo il downgrade di Morgan Stanley.Giù anche Pirelli -2,17%. Sensibili perdite per Fineco, in calo del 2,13%.del FTSE MidCap, RCS (+6,17%), OVS (+5,52%), Guala Closures (+4,89%) e Datalogic (+3,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Zignago Vetro, che prosegue le contrattazioni a -3,12%.Scivola Banca Generali, con un netto svantaggio del 2,60%.In apnea Mutuionline, che arretra del 2,53%.Tonfo di Credito Valtellinese, che mostra una caduta del 2,09%.