Borse europee sui livelli precedenti

(Teleborsa) -, dopo aver raggiunto nuovi massimi negli ultimi giorni, facendo eco ai record messi a segno da Wall Street. Il sentiment trae vantaggio dallasui dazi, ma anche da una serie di, come quelli dell'IFO tedesco e dell'inflazione europea., che coinvolge due importanti economie di Eurolandia, ma soprattutto il settore dell'auto che rappresenta un fattore strategico di crescita futura.Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,112, ma appare, a causa dell'evoluzione della Brexit, toccando nuovi minimi a 1,3089 dollari (-0,27%).Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,35% a quota +154 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,25%.giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,32%, senza spunti Londra, che viaggia sulla parità, in linea con Parigi, che risulta pressoché piatta., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 23.672 punti.di Piazza Affari si segnala la cassaforte degli Agnelli, Exor che avanza dell'1,06%.Giornata positiva per ENI, che sale di un +0,98%.In vantaggio Poste Italiane, che riflette un moderato aumento dello 0,89%.Piccolo passo in avanti per Telecom Italia, che mostra un progresso dello 0,63%.Fra i peggiori si segnala Nexi, che continua la seduta con -1,34%.Sotto pressione Prysmian, con un forte ribasso dell'1,11%.Soffre Pirelli, che evidenzia una perdita dell'1,10%.Debole Fineco, con un decremento dell'1,05%.