Borse europee sui livelli precedenti

(Teleborsa) -sui timori di un rallentamento economico globale confermati oggi dal rapporto IFO. Stabile sulla piazza di New York lo S&P-500.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,1. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.527,3 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 57,78 dollari per barile, in calo dell'1,47%.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +143 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,83%.tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,29%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,47%, invariata Parigi, che riporta un moderato -0,04%.; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che rimane a 23.868 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,32%), come il FTSE Italia Star (0,5%).Si distinguono a Piazza Affari i settori utility (+1,76%), sanitario (+1,59%) e alimentare (+1,42%).Nel listino, i settori automotive (-1,47%), materie prime (-1,47%) e viaggi e intrattenimento (-1,07%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, decolla Hera, con un importante progresso del 2,89%.In evidenza Amplifon, che mostra un forte incremento del 2,77%.Svetta Terna che segna un importante progresso del 2,54%.Vola Diasorin, con una marcata risalita del 2,30%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Fiat Chrysler, che continua la seduta con -2,03%.Seduta negativa per Juventus, che mostra una perdita dell'1,87%.Sotto pressione Fineco, che accusa un calo dell'1,74%.Scivola BPER, con un netto svantaggio dell'1,51%.Al Top tra le azioni italiane a, Mondadori (+7,33%), Acea (+6,93%), Guala Closures (+3,70%) e IREN (+2,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Cementir, che ottiene -3,23%.Tonfo di De' Longhi, che mostra una caduta del 2,93%.Lettera su Banca Popolare di Sondrio, che registra un importante calo del 2,60%.Affonda Tinexta, con un ribasso del 2,27%.