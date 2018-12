Borse europee deboli, Milano in ribasso

Ultimo aggiornamento: 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Borse in calo con gli investitori in attesa di capire quali saranno le future mosse di politica monetaria della Fed. Sui livelli della vigilia lo spread Btp-Bund, che si mantiene a 269 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano che si posiziona al 2,94%.Francoforte, Londra, e Parigi cedono intorno al mezzo punto percentuale.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Mediaset, che mostra un aumento del 2,28%. Enel vanta un progresso dello 0,96%, Italgas dello 0,86%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con un -3,65%. Sensibili perdite per Moncler, in calo del 2,50%. In apnea Brembo, che arretra del 2,06%. Vendite su Pirelli, che registra un ribasso dell'1,85%.Rimbalza dopo il crollo dei giorni scorso Ovs (+4,87%).Fincantieri perde il 4,22%. Tonfo di Banca Ifis, che mostra una caduta del 4,07%. Lettera su Technogym, che registra un importante calo del 3,48%. Maire Tecnimont va giù del 3,46% nonostante la notizia del progetto fertilizzanti in Russia.