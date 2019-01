Borse, mercati europei cauti. Spread a quota 270

Ultimo aggiornamento: 13:15

Riflettori puntati sull'incontro delle delegazioni Usa-Cina sui dazi, su un possibile alleggerimento delle tensioni commerciali tra i due paesi che rischiano di minare la crescita globale. Lo spread Btp-bund resta intorno a quota 271 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si posiziona al 2,91%.Tra le principali Borse europee si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,51%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,59%, sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,45%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sull'indice Ftse Mib un rialzo dello 0,26%.Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano Juventus, che mostra un forte aumento del 3,38%. Decolla Amplifon, con un importante progresso del 2,85%. In evidenza STMicroelectronics, che mostra un fortissimo incremento del 2,38%. Azimut segna un importante progresso del 2,08%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pirelli, che prosegue le contrattazioni con un -1,76%. Sotto pressione Prysmian, con un forte ribasso dell'1,29%.