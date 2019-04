Borse europee sottotono. Focus sulla BCE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, con il, in calendario giovedì. Altro appuntamento clou della settimana è l', venerdì, con i conti delle banche americane.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,21%. L'Oro mostra un guadagno frazionale dello 0,47%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,62% sulle tensioni in Libia.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +247 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,48%.contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,31%. Giornata negativa anche per Londra -0,30% e Parigi -0,14%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 21.726 punti.Buona la performance a Milano dei comparti costruzioni (+1,06%), automotive (+0,66%) e assicurativo (+0,57%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti alimentare (-0,63%), bancario (-0,59%) e petrolio (-0,51%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su Fiat Chrysler, che registra un rialzo dell'1,49% sull'accordo con Tesla che le eviterà le multe Ue sulle emissioni.Bilancio positivo per Poste Italiane, che vanta un progresso dell'1,32% dopo che Deutsche Bank ha avviato la copertura con "buy".Seduta senza slancio per Snam, che riflette un moderato aumento dello 0,70%.Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle banche: Banco BPM -1,41%. Fineco scende dell'1,21%. Mediobanca mostra una limatura dello 0,98%. Unicredit si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap, De' Longhi (+6,00%), Carel Industries (+2,46%), Salini Impregilo (+2,16%) e Aeroporto di Bologna (+0,96%). Giù Brunello Cucinelli -2,28%.