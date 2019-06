Borse europee sottotono. A Piazza Affari è dividend day

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, penalizzati dai timori per lo. I cali sono tuttavia limitati poiché sostenuti dalledopo le dichiarazioni da parte dellae della, rilasciate la scorsa settimana. Focus sulla borsa di Milano dove oggi staccano il dividendo 15 società di cuiSul mercato dei cambi, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,139. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.403,9 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,75%.Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +240 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,10%.giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,54%. Poco mossa Londra che tiene la parità. Limature per Parigi -0,13%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,40% sul FTSE MIB.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti chimico (+1,01%), alimentare (+1,00%) e immobiliare (+0,78%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utility (-0,81%), petrolio (-0,72%) e materie prime (-0,69%).di Piazza Affari, ben comprata Leonardo, che segna un forte rialzo dell'1,96%.Juventus avanza dell'1,46%.Si muove in territorio positivo Diasorin, mostrando un incremento dell'1,17%.Denaro su Campari, che registra un rialzo dell'1,17%.Le peggiori performance, invece, si registrano sulle banche come UBI Banca -1,33% e BPER che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%. Giù inoltre Banco BPM, che scende dell'1,03%.di Milano, Mutuionline (+2,55%), Falck Renewables (+1,89%), CIR (+1,72%) e Italmobiliare (+1,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Biesse, che ottiene -17,63%.Pesante Datalogic, che crolla del 2,30%.