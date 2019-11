Borse europee positive, Piazza Affari al top

Ultimo aggiornamento: 12:55

Le Borse europee, già positive nella prima parte della seduta, hanno accelerato il passo nel corso della mattinata con il miglioramento delle aspettative di crescita dell'economia tedesca. L'indice Zew è infatti passato dai -22,8 punti di ottobre ai -2,1 di novembre, un dato sopra le stime. Al momento Piazza Affari, la migliore nel Vecchio Continente, sale dello 0,77%, seguono Francoforte (+0,47%), Parigi (+0,25%), Madrid (+0,25%) e Londra (+0,28%).Piazza Affari allunga il passo a metà mattina con il Ftse Mib che sale dello 0,85% a 23.689 punti.Di slancio, fuori dal paniere principale, Mediaset (+3,24%) salita al 15% nel gruppo media tedesco Prosieben. Svetta poi nel credito la Popolare Sondrio (+6,11%) che nel dare la scorsa settimana i risultati ha indicato che è a buon punto nella vendita di un portafoglio da 1 miliardo di npl. E si conferma positiva Salini Impregilo (+4,12%) tra i favoriti per un nuovo contratto in Australia. Mentre lo spread cala leggermente a 148 punti.Nel risparmio gestito Azimut guadagna l'1,91%. Nel credito buon passo per Unicredit (+1,41% a 12,68%) salita del 38% dai minimi a 9,19% di metà agosto. In ripresa Ubi (+1,67%) dopo la trimestrale sotto le attese, mentre Mediobanca guadagna lo 0,77% in attesa che venga svelato il piano industriale. Deboli A2a (-0,47%) e Prysmian (-0,34%) in attesa dei conti. Sull'Aim prosegue il rialzo della matricola Matica Fintec (+1,66%).