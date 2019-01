Borse europee riflessive. Milano in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo la conferma che l'economia è in recessione., dopo il finale brillante di Wall Street sulla decisione della Fed di mostrarsi "paziente" sui prossimi rialzi del costo del denaro.Torna l'ottimismo su possibile accordo commerciale tra USA e Cina, in attesa dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il vicepremier cinese, Liu He.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA a 1,149. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.322,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%.Invariato lo spread, che si posiziona a +241 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,59%.senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,49% mentre Parigi avanza dello 0,17%.Si distinguono a Piazza Affari i settori telecomunicazioni (+5,45%), petrolio (+1,02%) e automotive (+0,73%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti bancario (-2,76%), alimentare (-1,28%) e chimico (-1,22%).di Piazza Affari, in evidenza Telecom Italia, che mostra un fortissimo incremento del 6,39%: il fondo Elliott è salito al 9,4%.Svetta Recordati che segna un importante progresso del 2,40%.Vola Ferrari, con una marcata risalita del 2,17%, dopo la presentazione dei risultati 2018.Si muove in territorio positivo Saipem, mostrando un incremento del 2%, dopo un contratto in Vietnam con ExxonMobil.I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco BPM, che continua la seduta con -4,27%.In caduta libera BPER, che affonda del 3,84%.Pesante UBI Banca, che segna una discesa di ben -3,28 punti percentuali.Seduta drammatica per Unicredit, che crolla del 3,08%.del FTSE MidCap, Saras (+3,09%), Inwit (+2,94%), Datalogic (+1,67%) e Banca Farmafactoring (+1,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Popolare di Sondrio, che ottiene -3,72%.Sensibili perdite per Biesse, in calo del 2,60%.In apnea Mediaset, che arretra del 2,52%.Seduta negativa per Banca MPS, che mostra una perdita dell'1,99%.