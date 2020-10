Borse Europee restano al palo. Milano sui livelli della vigilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scontano loed il deterioramento del sentiment delle imprese europeeNessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +121 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,66%.poco mosso Francoforte, che mostra un -0,2%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,34%, e giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,24%. Stabile il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 19.698 punti.Tra lea grande capitalizzazione, tonica Telecom Italia con un vantaggio dell'1,65%.In luce CNH Industrial, con un ampio progresso dell'1,55%.Andamento positivo per Atlantia, che avanza di un discreto +1,17%.Ben comprata Buzzi Unicem, che segna un forte rialzo dell'1,15%.I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -3,46%.Lettera su Banco BPM, che registra un importante calo del 2,18%.Calo deciso per Saipem, che segna un -1,98%.Sotto pressione Leonardo, con un forte ribasso dell'1,78%.Tra i, Tinexta (+13,10%), che ha annunciato la creazione del polo della cybersecurity.Bene anche ASTM (+1,55%), De' Longhi (+0,85%) e Cattolica Assicurazioni (+0,78%).Fra i peggiori Autogrill, che continua la seduta con -9,69%.Affonda Banca MPS, con un ribasso del 5,15%.Crolla Mutuionline, con una flessione del 3,36%.Vendite a piene mani su Biesse, che soffre un decremento del 3,14%.