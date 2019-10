Ultimo aggiornamento: 13:18

Rallentano le principali Borse europee, dopo la diffusione dei dati sugli indici Pmi sui servizi, che vedono il crollo di quello tedesco e un rallentamento nell'Eurozona. Londra aumenta le perdite (-0,5%), mentre limano i guadagniParigi (+0,6%) e Madrid (+0,4%), entrambe con lo stesso indice è in calo. In controtendenza è invece Milano (+0,6%), dove invece l'indice è in crescita. Tra i mercati del Vecchio Continente si segnala che la Borsa di Francoforte è chiusa per festività.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,095. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.497,9 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 52,61 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+2,82%), Diasorin (+2,66%) e Banco BPM (+2,56%) quest'ultima continua il rialzo delle ultime sedute sull'ipotesi di un'aggregazione con UBI. Bene anche Italgas (+2,20%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Pirelli, che ottiene -1,03%. Sottotono Fiat Chrysler che mostra una limatura dello 0,94%.