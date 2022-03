Borse europee prudenti. Sale il petrolio

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente con i riflettori che restano puntati sull'Ucraina. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.



Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,101. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,90%, a 110,3 dollari per barile.



Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +150 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,98%.



Nello scenario borsistico europeo resta vicino alla parità Francoforte (+0,15%), piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,54%; e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,22%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 26.863 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Saipem, con un progresso del 2,58%.



Incandescente Leonardo, che vanta un incisivo incremento del 2,54%.



In primo piano Iveco Group, che mostra un forte aumento del 2,33%.



Andamento positivo per Fineco, che avanza di un discreto +1,85%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi, che prosegue le contrattazioni a -1,23%.



Soffre Hera, che evidenzia una perdita dell'1,03%.



Pensosa Enel, con un calo frazionale dello 0,86%.



Tentenna Italgas, con un modesto ribasso dello 0,78%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Maire Tecnimont (+2,57%), Sesa (+2,25%), SOL (+1,53%) e Tod's (+1,36%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Seco, che prosegue le contrattazioni a -2,91%.



Preda dei venditori Zignago Vetro, con un decremento dell'1,42%.



Si concentrano le vendite su Ariston Holding, che soffre un calo dell'1,24%.



Vendite su Datalogic, che registra un ribasso dell'1,14%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Mercoledì 23/03/2022

08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,1%)

08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,2%)

08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,1%; preced. 9,9%)

08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 5,9%; preced. 5,5%)

15:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,5%).