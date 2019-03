Borse europee prudenti. Rosso a Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Sul sentiment degli investitori prevale prudenza in vista oggi di un importante dato macro in arrivoche dovrebbe mostrare il ritmo di crescita della prima economia mondiale, alla luce dei, rinnovati dai toni più accomodanti dellae dellaPrevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.309,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,38% e continua a trattare a 58,59 dollari per barile.Lo Spread peggiora, toccando i +259 punti base, con un aumento di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,50%.trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia. Si muove in modesto rialzo Londra, con un incremento dello 0,52%. Debole Parigi, che passa di mano sulla parità., con il FTSE MIB che continua la seduta con unSi distinguono a Piazza Affari i settori vendite al dettaglio (+0,82%), alimentare (+0,52%) e beni per la casa (+0,45%). Nel listino, i settori tecnologia (-1,26%), bancario (-1,23%) e servizi finanziari (-0,90%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata Amplifon, che segna un forte rialzo dell'1,05%.Bilancio positivo per Juventus, che vanta un progresso dello 0,96%.Sostanzialmente tonico Diasorin, che registra una plusvalenza dello 0,96%.Guadagno moderato per Moncler, che avanza dello 0,87%.Le più forti vendite, invece, si confermano sulle banche: Unicredit, -2,08%; Banco BPM, -2,02%; BPER, -1,67% e UBI Banca, -1,61%.di Milano, Datalogic (+1,61%), Aquafil (+1,49%), FILA (+1,43%) e De' Longhi (+1,18%). Giù Banca Popolare di Sondrio, -2,77%.