26 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Seduta debole per il listino milanese, in linea con il resto delle Borse europee e, con l'inflazione che resta al centro dell'attenzione dei mercati nonostante le rassicurazioni del vicepresidente della Fed, Richard Clarida, secondo cui la pressione sui prezzi dovrebbe essere transitoria a sostenere gli indici.



Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,223. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 65,93 dollari per barile.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%.



Tra le principali Borse europee senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,29%, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,25%, mentre, al contrario, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 27.197 punti, sui livelli della vigilia.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, DiaSorin avanza dell'1,93%.



Si muove in territorio positivo A2A, mostrando un incremento dell'1,60%.



Denaro su Telecom Italia, che registra un rialzo dell'1,26%.



Bilancio decisamente positivo per Moncler, che vanta un progresso dell'1,24%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -2,22%.



Vendite su Mediobanca, che registra un ribasso dell'1,47%.



Seduta negativa per Intesa Sanpaolo, che mostra una perdita dell'1,33%.



Sotto pressione Fineco, che accusa un calo dell'1,12%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Cattolica Assicurazioni (+6,63%), Mediaset (+3,55%), Anima Holding (+2,60%) e Tod's (+2,45%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su doValue, che continua la seduta con -2,51%.



Pessima performance per Mutuionline, che registra un ribasso del 2,39%.



Sessione nera per Astaldi, che lascia sul tappeto una perdita del 2,09%.



Scivola Credem, con un netto svantaggio dell'1,53%.