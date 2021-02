© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,207. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,55%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,44%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,59%.sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,17%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,25%, e resta vicino alla parità Parigi (-0,16%). Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,20%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 25.202 punti.In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia, con un +0,55% sul precedente.Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti immobiliare (-1,59%), viaggi e intrattenimento (-1,52%) e alimentare (-1,42%).di Piazza Affari, in evidenza Saipem, che mostra un forte incremento del 3,16%.Ben impostata Tenaris, che mostra un incremento dell'1,47%.Si muove in modesto rialzo Banca Mediolanum, evidenziando un incremento dello 0,87%.Bilancio positivo per STMicroelectronics, che vanta un progresso dello 0,81%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che ottiene -1,58%.Si concentrano le vendite su Inwit, che soffre un calo dell'1,57%.Vendite su DiaSorin, che registra un ribasso dell'1,04%.Si muove sotto la parità Enel, evidenziando un decremento dello 0,87%.Tra i, Piaggio (+4,32%), Mediaset (+1,78%), Webuild (+1,47%) e Cattolica Assicurazioni (+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Rai Way, che ottiene -5,78%.Vendite a piene mani su Sesa, che soffre un decremento del 3,49%.Pessima performance per Maire Tecnimont, che registra un ribasso del 3,02%.Sessione nera per Italmobiliare, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%.