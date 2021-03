31 Marzo 2021

(Teleborsa) - Piazza Affari taglia il traguardo di metà confermando la buona impostazione della prima parte della mattinata, mentre le borse del Vecchio Continente restano prudenti seguendo anche l'andamento cauto mostrato dai future statunitensi che anticipano una partenza debole per la borsa di Wall Street, più tardi.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.687 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 60,32 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,67%.



Tra i listini europei poco mosso Francoforte, che mostra un +0,03%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,26%. Tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,21%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 26.915 punti.

In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,38%); sulla stessa linea, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,65%).



Risultato positivo a Piazza Affari per i settori utility (+2,43%), media (+1,95%) e tecnologia (+1,37%).



Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-4,77%), bancario (-2,02%) e servizi finanziari (-2,02%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Prysmian, con un forte incremento (+2,8%).



Ottima performance per Buzzi Unicem, che registra un progresso del 2,34%.



Exploit di Nexi, che mostra un rialzo del 2,22%.



Si muove in territorio positivo Ferrari, mostrando un incremento del 2,00%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -0,96%.



Giornata fiacca per BPER, che segna un calo dello 0,82%.



Piccola perdita per Mediobanca, che scambia con un -0,73%.



Tentenna Moncler, che cede lo 0,71%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Piaggio (+5,21%), Autogrill (+5,13%), Mutuionline (+3,31%) e IGD (+3,03%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che ottiene -6,66%.



Soffre Tod's, che evidenzia una perdita dell'1,89%.



Preda dei venditori Banca Popolare di Sondrio, con un decremento dell'1,83%.



Si concentrano le vendite su doValue, che soffre un calo dell'1,52%.