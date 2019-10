Borse europee prudenti. Occhi su Brexit e dazi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Segnali di debolezza si registrano le principali borse europee con gli investitori prudenti in attesa di sviluppi sullee di nuove indicazioni dalla stagione delle trimestrali. Focus anche sulla Brexit con ilche fatica a far passare l'accordo con l'UE in Parlamento.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.488,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 53,3 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%.poco mosso Francoforte, che mostra un +0,03%. Deboli anche Londra -0,15% e Parigi -0,46%., con il FTSE MIB che lima lo 0,33%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+0,97%) e sanitario (+0,47%).Nel listino, i settori alimentare (-1,01%), beni per la casa (-0,97%) e costruzioni (-0,54%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza Recordati (+1,36%), Poste Italiane (+1,11%), Diasorin (+1,08%) e STMicroelectronics (+1,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -1,45%.Vendite su Moncler, che registra un ribasso dell'1,38%.Seduta negativa per Buzzi Unicem, che mostra una perdita dell'1,24%.Tra i, Cerved Group (+2,21%), Fincantieri (+1,61%), Salini Impregilo (+1,58%) e Maire Tecnimont (+1,35%).Giù, invece, Brunello Cucinelli -3,02%, Tinexta -1,40% e Banca MPS che evidenzia un deciso ribasso dell'1,30%.