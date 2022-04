Borse europee prudenti guardano a Ecofin

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, con gli investitori che restano concentrati sulla riunione dell'Ecofin, da cui sono attese le nuove sanzioni contro la Russia, accusata di crimini di guerra.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,097. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,53% sui timori che le nuove sanzioni che dovrebbero riguardare proprio il greggio possano influire sugli approvvigionamenti.



In salita lo spread, che arriva a quota +159 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,13%.



Nello scenario borsistico europeo si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,37%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,27% a 25.245 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 27.550 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Recordati, con un forte incremento (+3,22%).



Ottima performance per DiaSorin, che registra un progresso del 2,64%.



Exploit di Banco BPM, che mostra un rialzo del 2,06%.



Su di giri Pirelli (+2,03%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Italgas, che prosegue le contrattazioni a -1,30%.



Azimut scende dell'1,04%.



Sottotono Atlantia che mostra una limatura dello 0,86%.



Deludente Snam, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Safilo (+5,15%), Seco (+5,02%), Intercos (+4,17%) e Sesa (+3,10%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salcef Group, che prosegue le contrattazioni a -0,91%.



Fiacca Mfe A, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%.



Discesa modesta per Zignago Vetro, che cede un piccolo -0,51%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Martedì 05/04/2022

00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,5%; preced. -1,2%)

08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,8%)

10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 54,8 punti; preced. 55,5 punti)

10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 54,5 punti; preced. 55,5 punti)

14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -88,5 Mld $; preced. -89,7 Mld $).