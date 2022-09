Borse europee prudenti guardano a BCE e vertice UE su energia

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della prudenza la seduta finanziaria per le principali borse europee condizionate dal generale nervosismo che regna a Wall Street. La piazza americana che ha riaperto i battenti oggi, dopo la pausa della vigilia per festività, ha avviato gli scambi con cautela per poi prendere la via del ribasso e risalire la china successivamente.Tornando al Vecchio Continente i mercati aspettano il vertice europeo sull'energia, in agenda venerdì e la riunione della BCE, giovedì, con i falchi che vogliono un aumento da 75 punti base dei tassi di interesse.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,62%, scendendo fino a 87,35 dollari per barile dopo il rally della vigilia in scia alla decisione dell'OPEC+ di tagliare la produzione.Scende lo spread, attestandosi a +232 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,93%.si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,87%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,18%; resta vicino alla parità Parigi (+0,19%). Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 23.440 punti, ritracciando del 2,04%.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,4 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,58 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,45 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,41 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza Pirelli, che mostra un forte incremento del 3,01%.Svetta Exor che segna un importante progresso del 2,11%.Denaro su Saipem, che registra un rialzo dell'1,82%.Bilancio decisamente positivo per Iveco, che vanta un progresso dell'1,67%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Hera, che ha archiviato la seduta a -5,14%.Scende Tenaris, con un ribasso del 3,43%.Vendite su ENI, che registra un ribasso del 2,75%.Seduta negativa per A2A, che mostra una perdita dell'1,37%.di Milano, Pharmanutra (+2,45%), Salcef Group (+2,43%), Zignago Vetro (+1,47%) e De' Longhi (+1,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Seco, che ha chiuso a -6,71%.Sotto pressione Banca MPS, che accusa un calo del 4,22%.Crolla Fincantieri, con una flessione del 2,82%.Vendite a piene mani su Caltagirone SpA, che soffre un decremento del 2,56%.Tra i dati01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,5%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,3%)15:45: PMI composito (atteso 45 punti; preced. 47,7 punti)15:45: PMI servizi (atteso 44,3 punti; preced. 47,3 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 55,1 punti; preced. 56,7 punti).