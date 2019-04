Borse europee prudenti con focus su risultati USA e riunione BCE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prevale cautela sulle principali borse europee, con il focus degli investitori che resta concentrato sulla riunione della Banca centrale europea, in calendario giovedì e sull'avvio della, venerdì, con i conti delle banche americane.Sul mercato Forex, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,27%. Tonico l'oro, in progresso dello 0,46%. In salita il petrolio (Light Sweet Crude Oil) +0,55% sulle tensioni in Libia.Invariato lo spread, che si posiziona a +247 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,48%.si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,24%. Cauta anche Londra +0,12% seguita da Parigi +0,14%. Poco mosso il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 21.767 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori chimico (+0,63%), automotive (+0,63%) e vendite al dettaglio (+0,62%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto bancario, che riporta una flessione di -0,46%.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Fiat Chrysler, mostrando un incremento dell'1,67% sull'accordo raggiunto con Tesla in materia di emissioni.Denaro su Juventus, che registra un rialzo dell'1,52%.Bilancio positivo per Poste Italiane, che vanta un progresso dell'1,41% dopo cheha avviato la copertura con "buy".Buona performance per Prysmian, che cresce dell'1,13%.I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche: Unicredit -1%; Mediobanca -0,86%; Banco BPM -0,77%.Al Top tra le azioni italiane a, De' Longhi (+6,75%), Gima TT (+2,31%), Mondadori (+1,72%) e Salini Impregilo (+1,65%). Giù Mutuionline, che continua la seduta con -2,37%.