Borse europee prudenti al giro di boa

Ultimo aggiornamento: 15:29

(Teleborsa) -, che si posiziona sulla linea di parità, in attesa dell'avvio di Wall Street, presumibilmente positivo. A rendere cauti gli operatori è la prudenza in vista dell'inizio dle vertice G20 a Osaka (venerdì 28 giugno).L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,137. Invariato lo spread, che si posiziona a +246 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,14%.resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,34%, Londra è stabile con un +0,08%, andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,13%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 21.142 punti.di Milano ci sono Tenaris (+3,40%), STMicroelectronics (+3,23%), Buzzi Unicem (+2,75%) e Ferragamo (+2,46%).La peggiore si conferma Atlantia, che cede il 2,82%.Vendite a piene mani su Telecom Italia, che soffre un decremento del 2,10%.Pessima performance per Campari, che registra un ribasso del 2,07%.Preda dei venditori Amplifon, con un decremento dell'1,44%.