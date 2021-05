4 Maggio 2021

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo l'exploit della vigilia, prima seduta di maggio.



Sul mercato valutario, lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,202. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,87%), raggiunge 65,05 dollari per barile.



Invariato lo spread, che si posiziona a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,84%.



Tra i listini europei si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,52%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,54%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,22%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 24.446 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 26.769 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+2,59%), Tenaris (+2,10%), Saipem (+2,09%) e ENI (+1,41%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi, che prosegue le contrattazioni a -1,03%.



Seduta negativa per Ferrari, che mostra una perdita dell'1,01%.



Contrazione moderata per Poste Italiane, che soffre un calo dell'1,00%.



Sottotono STMicroelectronics che mostra una limatura dello 0,93%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca MPS (+4,88%), De' Longhi (+3,40%), Mediaset (+3,35%) e Saras (+2,17%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su SOL, che continua la seduta con -1,44%.



Sotto pressione Sanlorenzo, che accusa un calo dell'1,30%.



Deludente Falck Renewables, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Biesse, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.