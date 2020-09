Borse europee proseguono toniche. Piazza Affari si muove in scia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si muove in linea con le principali Borse Europee. I mercati continuano a beneficiare della performance positiva dei mercati USA ed asiatici, in vista della pubblicazione deldella Fed e della pubblicazione deiSessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,52%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.in primo piano Francoforte, che mostra un forte aumento del 2,33%, decolla Londra, con un importante progresso dell'1,82%, e in evidenza Parigi, che mostra un forte incremento del 2,41%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,10%.di Milano, exploit Atlantia (+15,08%), in vista dell'incontro con l'Ad di CDP e del CdA di domani.Bene Interpump (+7,26%), CNH Industrial (+5,76%) e Moncler (+4,90%).di Milano, Saras (+4,77%), Piaggio (+3,92%), Technogym (+3,86%) e Tinexta (+3,80%).Le più forti vendite su Banca Popolare di Sondrio, che segna un -3,64%.Pessima performance per Sanlorenzo, che registra un ribasso del 2,03%.Seduta negativa per B.F, che mostra una perdita dell'1,09%.Sotto pressione Italmobiliare, che accusa un calo dell'1,00%.