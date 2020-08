Borse europee proseguono toniche. Piazza Affari in stand-by

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che proseguono in moderato rialzo, in attesa dell'apertura di Wall Street.In assenza di dati macro importanti, i mercati già guardano alle novità del, che quest'anno si terrà in videoconferenza e partirà domani per una due giorni dedicata a politica monetaria e prospettive.Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,181. Scende lo spread, raggiungendo +143 punti base, con un deciso calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,02%.si muove in rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,52%, mentre è senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni, bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,30%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile su 20.031 punti.di Piazza Affari, in primo piano TIM, che mostra un forte aumento del 4,11% in attesa di novità sul dossier rete unica.Si muove in territorio positivo STMicroelectronics, mostrando un incremento dell'1,46%.Denaro su Interpump, che registra un rialzo dell'1,17%.Bilancio decisamente positivo per Mediobanca, che vanta un progresso dell'1,11%.Le più forti vendite si manifestano su Terna, che prosegue le contrattazioni a -2,01%.Scivola Hera, con un netto svantaggio dell'1,45%.In rosso Snam, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%.Sottotono Banco BPM che mostra una limatura dello 0,90%.del FTSE MidCap, Ferragamo (+5,07%), RCS (+3,21%), Autogrill (+2,43%) e Piaggio (+2,17%).La peggiore è Datalogic, che registra un -1,71%.Spicca la prestazione negativa di IREN, che scende dell'1,43%.DoValue scende dell'1,25%.Calo deciso per MARR, che segna un -1,08%.