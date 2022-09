Borse europee proseguono negative su tensioni gas e in attesa della BCE

(Teleborsa) -. I mercati scontano lee la prospettiva di una guerra economica lunga con la Russia. La UE si prepara ad imporre un, mentre Mosca conferma che bloccherà le consegne di gas alla UE. Occhi puntati anche sulla riunione dellaNessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 0,989. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,46%.Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,81% a quota +228 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,86%.fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,34%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,5%, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,35%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 21.446 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 23.393 punti.Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,43%; sulla stessa linea, in rosso il FTSE Italia Star (-1,15%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di Enel, che mostra un rialzo del 2,08%.Su di giri Saipem (+2,08%).Acquisti a piene mani su Hera, che vanta un incremento del 2,05%.Buoni spunti su A2A, che mostra un ampio vantaggio dell'1,98%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -2,40%.Sotto pressione Unicredit, con un forte ribasso dell'1,70%.Soffre Nexi, che evidenzia una perdita dell'1,67%.Preda dei venditori Campari, con un decremento dell'1,36%.Al Top tra le azioni italiane a, ERG (+5,50%), IREN (+3,14%), Alerion Clean Power (+2,20%) e Ferragamo (+1,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -6,67%.Vendite a piene mani su Seco, che soffre un decremento del 3,84%.Pessima performance per Intercos, che registra un ribasso del 3,13%.Sessione nera per Reply, che lascia sul tappeto una perdita del 3,00%.