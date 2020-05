Borse europee proseguono in rialzo in attesa Job Report

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -., che proseguono le contrattazioni in rialzo,, il mercato del lavoro USA. Focus anche sulla riunione dell'Eurogruppo per il MES. A sostenere il sentiment la schiarita nelle relazioni USA-Cina.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. In discesa lo spread, che retrocede a quota +235 punti base, con un decremento di 9 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,80%.buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dell'1,16%, chiusa per festivitàa Londra, tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,83%., con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,56%.di Milano, troviamo Atlantia (+5,33%), Prysmian (+3,67%), Recordati (+3,57%) e Buzzi Unicem (+3,41%).La peggiore è Pirelli, che prosegue le contrattazioni in ribasso del 2,03%.Sotto pressione Juventus, che accusa un calo dell'1,56%.Contrazione moderata per Intesa Sanpaolo, che soffre un calo dello 0,53%.Tra i, ASTM (+6,86%), Mutuionline (+5,22%), Banca Farmafactoring (+4,42%) e doValue (+4,23%).