Borse europee positive, sale attesa per lavoro USA

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee, quasi ignorando quanto emerso dall'indagine PMI a cura di Markit secondo cui l'economia dell'eurozona si è avviata ormai ad una recessione invernale.Sul versante macro, l'attenzione degli investitori sarà catalizzata oggi daidi ottobre in arrivo nel primo pomeriggio. Sullo sfondo il focus resta concentrato sull'atteggiamento delleche hanno spento l'illusione di un'inversione delle loro politiche monetarie aggressive, rimandando la tanto sospirata pivot.Sul mercato valutario, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,46%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+4,22%), che raggiunge 91,89 dollari per barile.In forte calo lo spread, che raggiunge +216 punti base (-12 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,44%.brilla Francoforte, con un forte incremento (+2,15%), ottima performance per Londra, che registra un progresso dell'1,51%; exploit di Parigi, che mostra un rialzo del 2,28%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,30%, a 23.001 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 24.907 punti.Tra idi Milano, in evidenza Pirelli (+6,76%) forte della trimestrale e della guidance. Bene inoltre Moncler (+6,74%), Amplifon (+4,23%) e STMicroelectronics (+3,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -7,05% all'indomani dei conti di bilancio.Giornata fiacca per Saipem, che segna un calo dell'1,11%.Piccola perdita per Enel, che scambia con un -0,57%.del FTSE MidCap, El.En (+3,79%), GVS (+3,76%), Ferragamo (+3,73%) e Tod's (+3,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Safilo, che ottiene -7,31%.Pessima performance per Industrie De Nora, che registra un ribasso del 5,89%.Sessione nera per IREN, che lascia sul tappeto una perdita del 4,55%.Tentenna Ascopiave, che cede l'1,45%.Tra lepiù importanti:08:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. -2%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -1%; preced. 2,7%)10:00: PMI composito (atteso 47,1 punti; preced. 48,1 punti)10:00: PMI servizi (atteso 48,2 punti; preced. 48,8 punti)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,7%; preced. 5%).