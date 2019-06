Borse europee positive, Piazza Affari inclusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale di settimana positivo per le principali borse europee con gli investitori in attesa di indicazioni dal G20 in Giappone sullo scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina, in vista dell'appuntamento domani ad Osaka tra il presidente americanoe l'omologo cinesesulla questione dei dazi.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,138. L'Oro è poco mosso a 1.411,2 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 59,43 dollari per barile.Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +240 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,07%.buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dell'1,04%. Bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,31%. Ben impostata Parigi, che mostra un incremento dello 0,83%.sul FTSE MIB dello 0,59%.A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 1,7 miliardi di euro, in calo del 7,25%, rispetto ai 1,83 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,57 miliardi di azioni, rispetto ai 0,65 miliardi precedenti.A fronte dei 221 titoli trattati sulla piazza milanese, 78 azioni hanno chiuso in calo, mentre 123 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 20 azioni del listino italiano.In luce sul listino milanese i comparti media (+2,16%), tecnologia (+1,28%) e viaggi e intrattenimento (+1,26%).Tra idi Milano, in evidenza Juventus (+2,50%), Fineco (+2,19%), Amplifon (+1,68%) e Recordati (+1,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Snam, che ha archiviato la seduta a -2,04%.Scivola BPER, con un netto svantaggio dell'1,57%.Fiacca Banco BPM, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.Discesa modesta per Terna, che cede un piccolo -0,85%.Al Top tra le azioni italiane a, Rai Way (+8,57%), doBank (+5,61%), Datalogic (+4,56%) e Anima Holding (+3,32%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banca Ifis, che ha archiviato la seduta a -1,58%.In rosso Mutuionline, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,26%.Spicca la prestazione negativa di Banca Popolare di Sondrio, che scende dell'1,22%.CIR scende dell'1,05%.