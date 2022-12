Borse europee positive in seduta con bassi volumi, Londra chiusa

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A spingere i listini, i cui scambi sono limitati per la settimana festiva e la chiusura di Londra, è anche. La Cina smetterà infatti di richiedere ai viaggiatori in entrata di sottoporsi a una quarantena a partire dall'8 gennaio, con le persone che arrivano nel paese che dovranno solo ottenere risultati negativi al test Covid entro 48 ore dalla partenza.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,23%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,58%. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 79,91 dollari per barile.Lieve peggioramento dello spread, che sale a +213 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,60%.Francoforte avanza dello 0,61%, è chiusa per festività Londra, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,89%.Ilmostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 25.991 punti.In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,42%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,23%).Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+2,34%), Moncler (+2,04%), ENI (+1,17%) e Tenaris (+1,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su ERG, che prosegue le contrattazioni a -1,01%.del FTSE MidCap, GVS (+6,87%), Ariston Holding (+2,03%), Tod's (+1,86%) e Intercos (+1,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -1,21%.Discesa modesta per Safilo, che cede un piccolo -1,06%.Pensosa Cembre, con un calo frazionale dello 0,96%.Tentenna CIR, con un modesto ribasso dello 0,90%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,7%; preced. 4,3%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,5%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 8%; preced. 10,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,1%).