Borse europee positive in attesa della BCE

(Teleborsa) -per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, nel giorno dedicato alla BCE. Le attese sono per un nulla di fatto sui tassi, che dovrebbero restare bassi ancora a lungo, mentre si attendono i dettagli delle(Targeted Longer-Term Refinancing Operations), operazioni di rifinanziamento a lungo termine mirate che consentiranno alle banche di accedere a un prestito agevolato per finanziare l'economia reale.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,124. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,46%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 51,95 dollari per barile.In discesa lo spread, che retrocede a quota +268 punti base, con un decremento di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,46%.piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,48%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,56%, seduta con il segno più per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,68%.; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dello 0,93% rispetto alla chiusura precedente. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,64%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori utility (+1,67%), tecnologia (+1,08%) e costruzioni (+1,08%).di Piazza Affari, decolla Ferragamo, con un importante progresso del 3,23%.In evidenza Leonardo, che mostra un forte incremento del 2,17%.Ben comprata Enel, che segna un forte rialzo dell'1,89%.Poste Italiane avanza dell'1,80%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -2,15%.Contrazione moderata per Azimut, che soffre un calo dello 0,88%.Sottotono Amplifon che mostra una limatura dello 0,59%.Deludente Exor, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap, doBank (+2,59%), Sias (+1,86%), Carel Industries (+1,81%) e Banca MPS (+1,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Falck Renewables, che continua la seduta con -1,48%.Fiacca Gima TT, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Discesa modesta per IMA, che cede un piccolo -0,82%.Pensosa Biesse, con un calo frazionale dello 0,60%.