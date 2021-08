Borse europee positive con trimestrali

Mercoledì 4 Agosto 2021, 13:30

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con un bilancio positivo, confermando la buona impostazione dell'avvio. Mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali, sia in Europa che negli Stati Uniti, sullo sfondo restano i timori per la diffusione della variante Delta e le possibili nuove restrizioni con ricadute sulla timida ripresa economica.



Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,186. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,22%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,58%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%.



Tra gli indici di Eurolandia si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,83%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,49%, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,56%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 25.531 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 28.054 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Stellantis, che mostra un forte incremento del 2,57%.



Denaro su Ferrari, che registra un rialzo dell'1,82%.



Bilancio decisamente positivo per Banco BPM, che vanta un progresso dell'1,81%.



Buona performance per Fineco, che cresce dell'1,61%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Buzzi Unicem, che continua la seduta con -1,79%.



Pensosa Amplifon, con un calo frazionale dello 0,68%.



Tentenna Hera, con un modesto ribasso dello 0,53%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, MARR (+10,70%), La Doria (+2,22%), Piaggio (+1,97%) e CIR (+1,39%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su ENAV, che continua la seduta con -2,00%.



Preda dei venditori Tod's, con un decremento dell'1,81%.



Si concentrano le vendite su ERG, che soffre un calo dell'1,80%.



Vendite su Brunello Cucinelli, che registra un ribasso dell'1,52%.