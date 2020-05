Borse europee positive. Chiuse Londra e Wall Street

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, attorno al giro di boa, con gli investitori speranzosi sulla ripresa economica dopo la fine del lockdown in vari Paesi. I volumi sono sottili a causa dellae di alcuni listini asiatici.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,09. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,63%.Invariato lo spread, che si posiziona a +209 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,59%.ottima performance per Francoforte, che registra un progresso dell'1,87%. Denaro su Parigi, che registra un rialzo dell'1,32%., con il FTSE MIB che avanza a 17.447 punti.Viaggi e intrattenimento (+5,25%), costruzioni (+2,60%) e media (+2,24%) in buona luce sul listino milanese.Tra idi Milano, in evidenza Leonardo (+5,48%), Amplifon (+3,57%), CNH Industrial (+3,47%) e Buzzi Unicem (+2,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Fineco, che ottiene -0,59%.di Milano, Autogrill (+9,19%), Cattolica Assicurazioni (+5,89%), Technogym (+4,95%) e Mondadori (+4,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Tod's, che continua la seduta con -1,81%.Vendite su Banca Popolare di Sondrio, che registra un ribasso dell'1,07%.Piccola perdita per Piaggio, che scambia con un -0,96%.Tentenna Banca MPS, che cede lo 0,78%.