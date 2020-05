Borse europee positive assieme a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB sostenuto dal buon andamento del comparto bancario e petrolifero.Sul mercato valutario, lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,086. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 9,47%.Invariato lo spread, che si posiziona a +232 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,79%.andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,34%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dell'1,12%, e incandescente Parigi, che vanta un incisivo incremento dell'1,67%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,95%, a 17.197 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti materie prime (+3,51%), petrolio (+2,70%) e immobiliare (+1,93%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti automotive (-0,83%), tecnologia (-0,71%) e costruzioni (-0,44%).Tra idi Milano, in evidenza ENI (+3,71%), Tenaris (+3,48%), Saipem (+3,02%) e Juventus (+2,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari, che continua la seduta con -2,03% all'indomani dei conti.Vendite su Buzzi Unicem, che registra un ribasso dell'1,65%.Seduta negativa per STMicroelectronics, che mostra una perdita dell'1,07%.di Milano, Maire Tecnimont (+5,87%), Acea (+5,38%), Banca Popolare di Sondrio (+3,93%) e Danieli (+3,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -3,05%.Sessione nera per ASTM, che lascia sul tappeto una perdita del 2,06%.Sotto pressione Tinexta, che accusa un calo dell'1,02%.Scivola FILA, con un netto svantaggio dell'1,01%.