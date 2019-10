Borse europee positive assieme a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -rispetto ad un avvio debole, con l'attenzione degli investitori che torna a concentrarsi sulla questione dazi.Nei prossimi giorni riprenderanno i: si tratta del primo meeting dopo la brusca interruzione dei rapporti tra i due Paesi seguita al G8 di fine giugno. Si guarda anche ad un'altra scadenza, quella del 31 ottobre fissato per la fuoriuscita del Regno Unito dall'UE, cosiddetta Brexit.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,098. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.498,6 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,16%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,82%.giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,55%. Londra, mostra un moderato aumento dello 0,38%. Piccolo passo in avanti anche per Parigi, che segna un progresso dello 0,47%., con il FTSE MIB che sale dello 0,50% a 21.577 punti.viaggi e intrattenimento (+1,39%), sanitario (+1,06%) e petrolio (+0,91%) in buona luce sul listino milanese.di Piazza Affari, decolla Amplifon, con un importante progresso del 2,52%.In evidenza Saipem, che mostra un forte incremento del 2,35% grazie alSvetta Poste Italiane che segna un importante progresso del 2,30%.Buona performance per Recordati, che cresce dell'1,44%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi, che prosegue le contrattazioni a -0,69%.di Milano, Saras (+2,56%), Autogrill (+1,93%), Fincantieri (+1,91%) e Aeroporto di Bologna (+1,87%). Giù, invece, si registrano su Inwit, che ottiene -1,55%. Calo deciso per Sesa, che segna un -1,52%.