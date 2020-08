Borse europee positive. A Piazza Affari in luce TIM e Intesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dove sono in evidenzia diverse Blue Chips che hanno fornito l'aggiornamento dei risultati dl semestre. Positivi anche se inferiori alle attese i dati dei, mentre si attendono i primi dati delnel pomeriggio. Occhi puntati anche sull', che stanno registrando una pericolosa accelerazione nel mondo.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,184, ma la, che si avvantaggia di più della debolezza del biglietto verde e vola sopra i 2.000 dollari.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%.andamento positivo per Francoforte, che sale di un discreto +0,84%, prevalgono gli acquisti a Londra, che segna un forte rialzo dell'1,06%, mentre Parigi avanza dello 0,83%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,68%. in luce le telecomunicazioni (+2,49%) seguite dal comparto bancario (+1,99%).di Milano, troviamo Telecom Italia (+4,69%), dopo la semestrale e l'annuncio di una accelerazione delle trattative per la rete Unica.Bene anche Intesa Sanpaolo (+3,88%), che ha annunciato ieri risultati largamente positivi. In scia UBI Banca (+2,94%).Fra i peggiori di oggi Unipol, che prosegue le contrattazioni a -2,18%.Scivola Atlantia, con un netto svantaggio dell'1,79% dopo aver annunciato che sta valutando anche opzioni diverse rispetto all'ingresso diretto di CDP.In rosso DiaSorin, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%.Spicca la prestazione negativa di Inwit, che scende dell'1,00%.Tra i, Tinexta (+11,65%), BPER (+3,61%), Illimity Bank (+2,84%) e El.En (+2,46%).Fra i peggiori Falck Renewables, che segna un -5,64%.Pessima performance per ASTM, che registra un ribasso del 3,76%.Sessione nera per Datalogic, che lascia sul tappeto una perdita del 3,39%.In caduta libera doValue, che affonda del 2,96%.