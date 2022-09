Borse europee positive. A Milano brillano le banche

(Teleborsa) - Le principali borse europee continuano la seduta in territorio positivo trovando spunto dalla chiusura al rialzo dei mercati statunitensi ed asiatici questi ultimi sostenuti dal rallentamento dell'inflazione in Cina, nel mese di agosto. Sotto i riflettori restano lecon le loro mosse messe a punto per frenare la corsa dei prezzi, ormai scontate dai mercati, mentre si addensano le nubi di una recessione globale.Sul mercato valutario, segno più per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un aumento dell'1,03%. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.728,4 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,42%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +223 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,02%.exploit di Francoforte, che mostra un rialzo dell'1,59%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell'1,41%; buona performance per Parigi, che cresce dell'1,49%. Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo dell'1,90%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share, che arriva a 24.060 punti.di Milano, troviamo Fineco (+5,37%), Intesa Sanpaolo (+4,11%), Telecom Italia (+3,55%) e BPER (+3,33%).di Milano, Banca MPS (+4,97%), Mfe B (+3,14%), Ariston Holding (+2,96%) e Banca Ifis (+2,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Intercos, che continua la seduta con -1,65%.Soffre Antares Vision, che evidenzia una perdita dell'1,42%.Piccola perdita per GVS, che scambia con un -0,59%.Tra ledi maggior peso:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,7%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,1%; preced. 4,2%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,2%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,8%)08:00: Produzione industriale, mensile (preced. -0,9%).