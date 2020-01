Borse europee positive a metà seduta

Ultimo aggiornamento: 13:24

Le principali Borse europee sono ben impostate a metà giornata, continuando a percorrere la strada del rialzo imboccata ieri. Sale intanto l'attesa per le indicazioni in tema di politica monetaria che in serata darà la Federal Reserve. La Cina rimane sorvegliata speciale mentre dilaga il coronavirus, anche se gli ultimi dati mostrano che il tasso di mortalità dei contagiati è attorno al 2%, livello inferiore alle ultime epidemie pericolose. Milano, come ieri, vanta una delle performance migliori d'Europa, beneficiando dello spread in calo in area 134 punti e dell'andamento dei titoli di stato, con il rendimento dei decennali sceso allo 0,96%, livello che non si vedeva dallo scorso ottobre.Il Ftse Mib sale dello 0,52%, mentre Parigi registra un progresso dello 0,37% e Londra dello 0,16%. Se Francoforte oscilla sulla parità, Madrid svetta con un +0,62%. A Piazza Affari corrono le azioni di Leonardo (+2,8%), all'indomani dell'acquisizione di Kopter, società elicotteristica svizzera specializzata nei monomotore. Mossa che dovrebbe rafforzare ulteriormente la società nel settore degli elicotteri, dove vanta una delle leadership mondiali. Dopo la recente debolezza, rialzano la testa le azioni di Pirelli (+2,7%). Sono in evidenza anche le St (+1,5%), sull'onda dei conti migliori delle attese pubblicati nela notte da Apple, uno dei principali clienti del gruppo.Per contro Ferragamo (+0,6%) ha più volte cambiato la direzione di marcia, all'indomani della diffusione dei numeri sulle vendite del 2019 migliorate del 2,3% a 1,37 miliardi, ma solo dell'1,3% a tassi costanti. Sono contrastate le azioni delle banche, con Bper che cede lo 0,88% e Banco Bpm in rialzo di quasi l'1%. Mediobanca arretra dell'1%, dopo la decisione a sorpresa di Banca Mediolanum (+1,59%) di porre la partecipazione nell'istituto tra gli asset che possono essere venduti. Telecom Italia recupera l'1,9% nell'attesa di novità che potrebbero emergere dal cda di oggi