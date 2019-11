Borse europee, seduta positiva

Le Borse europee confermano il rialzo dell'avvio in una seduta caratterizzata dal dato sulle immatricolazione in crescita mentre l'indice d'area sale di mezzo punto sugli spunti di industriali e finanziari. In testa Francoforte (+1,2%) con Volkswagen che recupera (+2%) dopo il calo della vigilia come conseguenza del profit warning. Tra altre Piazze Londra guadagna l'1,1%, Parigi lo 0,5% e Milano lo 0,7% (Ftse Mib 23.641 punti) con il fatturato e gli ordini

dell'industria in rialzo a settembre.



L'euro resta in stabile rialzo sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1070 sul biglietto verde. Lo spread tra btp e bund sale a 153 punti base. A Piazza Affari prosegue l'evidenza di Azimut (+2,76%) e dei bancari con Unicredit che sale dell'1,7%, Bper dello 1,6% e Ubi dell'1%. Salgono Inwit (+2,1%) e Pirelli (+1,7%) Ultimo aggiornamento: 12:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA