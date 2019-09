Borse europee positive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale in rialzo per le principali borse europee, dove, da cui si attendono sviluppi positivi, dopo che ilha detto che l'accordo commerciale con la Pechino potrebbe arrivare prima del previsto.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,54%, scendendo fino a 55,62 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,82%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,44%. Bene inoltre Londra, che vanta un rialzo dello 0,84%. Tonica Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,66%., che mostra un guadagno dello 0,73% sul FTSE MIB.In buona evidenza a Milano i comparti viaggi e intrattenimento (+2,01%), alimentare (+1,98%) e utility (+1,58%).Il settore materie prime, con il suo -1,53%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza A2A (+3,00%), Juventus (+2,82%), Hera (+2,38%) e Italgas (+2,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi, che prosegue le contrattazioni a -3,24%.Vendite su Tenaris, che registra un ribasso dell'1,56%.Seduta negativa per Prysmian, che mostra una perdita dell'1,34%.del FTSE MidCap, Danieli (+9,80%), De' Longhi (+4,34%), RCS (+3,97%) e Mondadori (+3,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Datalogic, che continua la seduta con -2,22%. Scivola Banca MPS, con un netto svantaggio dell'1,97%. In rosso Banca Popolare di Sondrio, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.