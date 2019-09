Borse europee poco sopra la parità. In rosso Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano in lieve rialzo. A Wall Street, l'S&P-500 prosegue le contrattazioni in timido calo in attesa delle decisioni di politica monetaria della BCE e della Fed.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,105. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.497,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,14%, a 58,51 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +158 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,03%.guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,38%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,44%, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 23.811 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,27%), come il FTSE Italia Star (-1,2%).Chimico (+1,59%), materie prime (+1,19%) e petrolio (+1,09%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti automotive (-3,26%), sanitario (-2,18%) e tecnologia (-1,49%).di Piazza Affari, ottima performance per Unipol, che registra un progresso del 2,33%.Bilancio decisamente positivo per Saipem, che vanta un progresso dell'1,40%.Buona performance per UBI Banca, che cresce dell'1,39%.Sostenuta ENI, con un discreto guadagno dell'1,29%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrari, che ottiene -5,98%.Seduta drammatica per Nexi, che crolla del 4,24%.Sensibili perdite per Amplifon, in calo del 4,11%.In apnea Fineco, che arretra del 3,65%.Tra i, De' Longhi (+3,41%), Credito Valtellinese (+2,58%), Saras (+2,53%) e SOL (+2,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries, che continua la seduta con -7,38%.Tonfo di Tinexta, che mostra una caduta del 5,20%.Lettera su Inwit, che registra un importante calo del 3,41%.Affonda Gima TT, con un ribasso del 3,32%.